PSUV conmemora los 208º años de la inmortalidad del General en Jefe José Félix Ribas

MENSAJE DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA EN OCASIÓN DE CONMEMORARSE LOS 208º AÑOS DE LA INMORTALIDAD DEL PRÓCER DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL Y EJEMPLO POR SIEMPRE PARA LA JUVENTUD, EL GENERAL EN JEFE VENCEDOR DE LOS TIRANOS JOSÉ FÉLIX RIBAS

31.01.2023

Un fraterno saludos Bolivariano, mi Capitán DIOSDADO CABELLO RONDÓN, Primer Vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, difunde el MENSAJE DEL PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA EN OCASIÓN DE CONMEMORARSE LOS 208º AÑOS DE LA INMORTALIDAD DEL PRÓCER DE LA INDEPENDENCIA NACIONAL Y EJEMPLO POR SIEMPRE PARA LA JUVENTUD, EL GENERAL EN JEFE VENCEDOR DE LOS TIRANOS JOSÉ FÉLIX RIBAS

“José Félix Ribas, el héroe de la batalla de la victoria entre muchos otros enfrentamientos por la libertad de nuestra patria, es aun llorado por el pueblo de Venezuela al cumplirse otro año de su vil asesinato, por parte del Ejercito Realista, cuya crueldad quedara para siempre en los registros de nuestra historia. Ante la gloria de Ribas, el radical guerrero que no daba cuartel en el campo de batalla, los opresores españoles aprovecharon su captura para ensañarse y desplegar lo más horrendo de aquella tiranía. No bastó con fusilarlo, sino que mancillaron sus restos al desmembrarlos, freírlos y colocarlos en la entrada de la Caracas colonial, a manera de advertencia para quienes osaran rebelarse contra la corona. Sin embargo el destino de Ribas fue más grande que aquella circunstancia, porque inspiro a otros patriotas a seguir luchando, a no rendirse y entregarlo todo por la libertad de nuestra tierra. Honor y Gloria al general Victorioso!”

NICOLÁS MADURO MOROS

PRESIDENTE CONDUCTOR DE VICTORIAS

DEFENSOR DE LA PATRIA Y LA PAZ

PRESIDENTE HECHO PUEBLO GOBERNANDO LA PATRIA

«Un día como hoy recordarnos a José Félix Ribas de pie, firme, a cuerpo entero y no el horrible asesinato que perpetró el imperialismo español, porque si Ribas tuvo el mismo destino que le tocó a Túpac Katari, cuando cruelmente desmembraron cada uno de sus miembros, y Túpac Katari dijo: “Me voy pero regresaré hecho millones”, aquí está Ribas, al igual que Túpac Katari, hecho millones. Somos nosotros los vencedores y vencedoras de esta Patria, de esta época y de este tiempo, que le decimos a Ribas que su muerte no fue en vano, que su grandeza, que su gloria, que su coraje y que su hidalguía lo hacen eterno ejemplo para todos, para todas los que construimos, defendemos esta Revolución Bolivariana y que Nosotros Venceremos porque su legado es indestructible”

DIOSDADO CABELLO RONDÓN

PRIMER VICEPRESIDENTE DEL PSUV

HÉROE DEL 4F

Aquí vamos, unidos en resistencia, con mucho sacrificio, luchando, trabajando, produciendo y venciendo todos los obstáculos de la guerra imperial. Fácil? Fácil no ha sido ni lo será. Lo hacemos con lealtad, compromiso y con amor profundo por nuestros nietos, hijos, padres, esposa, esposo, amistades, por nuestra familia, por las pasadas, presente y futuras generaciones, lo hacemos por la patria que es de todos y todas, haciendo posible en la vía venezolana al Socialismo a la Venezolana, el Socialismo Bolivariano, la justicia, la igualdad y la máxima felicidad social del pueblo.

Un milagro iniciado por el Comandante Chávez en 1999, y que hoy seguimos materializando su sueño, su legado con dignidad para la familia venezolana al cual la gestión del compañero presidente Conductor de Victorias NICOLÁS MADURO apuesta y trabaja incansablemente por la consolidación de los proyectos y sueños del Comandante Chávez, ajustados a los nuevos tiempos, necesidades y retos con un Presidente, el Presidente NICOLÁS MADURO hecho pueblo, un Pueblo que gobierna la patria en perfecta unidad con todos y todas, porque a la final todos y todas somos hermanos y hermanas de la misma tierra y sueños hermosos por cumplir. Lo lograremos, que nadie lo dude porque con el Presidente hacedor de sueños y la esperanza NICOLÁS MADURO, el Pueblo Seguirá Venciendo y construyendo la patria bonita para la paz, la felicidad, prosperidad y unión.

Es nuestro destino, lo lograremos, Nosotros Venceremos!!!

NICOLÁS MADURO ES EL PRESIDENTE HECHO PUEBLO GOBERNANDO LA PATRIA

Fidel Ernesto Vásquez

SECRETARIO EJECUTIVO DE LA PRESIDENCIA

PARTIDO SOCIALISTA UNIDO DE VENEZUELA

SOLDADO DEL EJÉRCITO DEL COMANDANTE DE TODOS LOS TIEMPOS HUGO CHÁVEZ Y DEL COMANDANTE PRESIDENTE CONDUCTOR DE VICTORIAS NICOLÁS MADURO

DESCARGUE AQUÍ Mensaje del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), en ocasión de Conmemorarse los 208º años de la Inmortalidad del Prócer de la Independencia Nacional, General en Jefe Vencedor de los Tiranos José Félix Ribas, SU LEGADO ES INDESTRUCTIBLE Y CON EL PRESIDENTE PUEBLO CONDUCTOR DE VICTORIAS NICOLÁS MADURO, NOSOTROS VENCEREMOS!!!