Presidente Maduro: Jamás me he rendido, ni me rendiré al imperio

“Yo soy un hombre de paz, he llamado al diálogo mil veces, creo en el diálogo, creo en la democracia, en la libertad y en el entendimiento. Jamás me he rendido y jamás me rendiré frente al imperio, jamás, nunca jamás traicionaré al pueblo, jamás”.

Las palabras corresponden al presidente de la República, Nicolás Maduro, quien aseguró que el pueblo venezolano quiere paz y tranquilidad y la recuperación del Estado de bienestar social.

Desde la avenida Universidad en Caracas, el Mandatario destacó que el pueblo venezolano se enrumba a nuevas historias con el legado del Comandante Chávez.

“La bandera que lleva el pueblo es la bandera que levantó Chávez y que hemos consolidado, es la bandera de la historia porque nosotros somos la historia viviente, rumbo al futuro, rumbo a nuevas victorias”, reflexionó.

Asimismo, exaltó la rebeldía del pueblo venezolano, al tiempo que lo felicitó “porque hoy 23 de enero se lanzó a las calles a demostrar quién es el que manda en Venezuela, es un pueblo combatiente, pueblo rebelde, pueblo histórico”.

De igual manera, sentenció que los sectores fascistas no volverán a desestabilizar la paz que ha consolidado el pueblo de la mano.

“El pueblo de Venezuela se lanzó a las calles para demostrar quién es el que manda en las calles (…) ¿Quieren saber dónde está el pueblo?, ¿Quieren saber lo que está dispuesto a hacer el pueblo por nuestra Patria?, los que tengan ojos que vean bien y los que tengan oídos que oigan bien el rugir de un pueblo dispuesto a defender la Patria con su propia vida si fuese necesario”, expresó.

Reconocimiento a los órganos de seguridad

En contexto, el Jefe de Estado, reconoció el trabajo y dedicación de los organismos de seguridad, como la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) y al Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), “quienes con inteligencia supieron develar las conspiraciones”.

“El imperialismo quería echarle una broma al pueblo de Venezuela, llenar de violencia otra vez a Venezuela y se lo impedimos con inteligencia, inteligencia militar, inteligencia popular”,

Finalmente, recordó que los autores materiales de las conspiraciones están capturados, presos, convictos y confesos ante la justicia venezolana.

Prensa Presidencial