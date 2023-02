Nicolás Maduro: La luz de aquel 4 de febrero en sus primeros destellos nos devolvió la dignidad traicionada y mancillada durante siglos por las oligarquías burguesas

Prensa PSUV// Wilman Verdú//.- Nicolás Maduro Moros, presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, expresó la tarde de este sábado mientras explicaba las razones éticas que justificaron las acciones del heroico grupo de militares, que intentaron derrocar el gobierno neoliberal de Carlos Andrés Pérez en 1992, que “un ser humano sin dignidad puede llamarse como quiera, pero, no es ser, porque no existe y no es humano, porque no sabe que es eso”.

La reflexión la expuso desde el patio de las Academias en Caracas, en el marco de la celebración de los 31 años de la rebelión cívico-militar del 4 de febrero de 1992.

“La luz de aquel 4 de febrero en sus primeros destellos, nos devolvió la dignidad traicionada y mancillada durante siglos por las oligarquías burguesas, y es por eso que hoy, y todos los 4 de febrero celebramos el día de la Dignidad Nacional rescatada aquel 4F”, expresó.

“El 4F también nos trajo con mucha claridad el rescate resucitado del ideal bolivariano, del proyecto nacional del Libertador Simón Bolívar, otra vez para el siglo XXI y los tiempos futuros”, añadió.

El Mandatario Nacional afirmó que «si pudiéramos hacer una evaluación histórica contundente podemos decir que, al lado de los proyectos de Chávez y Bolívar, surgió lo que sería la esperanza más grande del pueblo en el “por ahora”, como líder de una idea, un camino, una esperanza cultivada, rescatada, que nos mueve el proyecto de Bólivar y el liderazgo del Comandante Chávez”.

Aquel fue un “día de rebeldía, de rebelión militar bolivariana contra el modelo neocolonial, neoliberal, e imperialista expoliador de un pueblo” y agregó que, “en los siglos XIX y XX; nuestro pueblo jamás se rindió; ha sido un pueblo valiente que en 1958 en unión cívico militar recobró el camino para los sueños populares humanitarios”, recordó la gallardía de Fabricio Ojeda, y el Coronel Hugo Trejo, que en perfecta unión cívico militar levantaron las banderas de liberación del pueblo, pero el imperialismo urdió la traición, el complot, y ocurrió uno de los más horrorosos procesos de traición, que convirtió el 23 de Enero, en un fracaso”, sentenció.

“A una esperanza siempre siguió una traición. A una esperanza siempre la espera el camino una puñalada en la espalda. Así paso con Bolívar, y con el ejército que llevó a la victoria a Ezequiel Zamora. Después de la victoria vino la conspiración, se impuso el complot y un 10 de enero un balazo mató, con Zamora, la revolución campesina y libertaria”, infirió Maduro.

Agregó que el 27 de febrero de 1989, “el mundo vio con asombro la fuerza de rebeldía de un pueblo que se creía dormido y cansado de luchar, y no solo el mundo se vio asombrado, sino nosotros mismos nos asombramos de la fuerza y potencia que tenia nuestra rebeldía si salíamos a la calle, a enfrentar a los oligarcas que explotaban a nuestro pueblo”.

“No contaban con que un 27 y 28 de febrero, desde Caracas, cuna de Miranda y Bolívar, la Caracas libertadora y rebelde, se alzaría el pueblo contra el liberalismo. Fue este pueblo el que levantó sus banderas y empezarían los pasos hacia una nueva historia para nuestra patria y América”.

“Aquellos polvos trajeron esos lodos. La masacre más sangrienta, criminal y horrorosa ocurrida contra un pueblo, solo comparable con la masacre del imperio español contra nuestros ancestros indígenas, y hoy, contamos además con estas Juventudes que se unen, rebeldes, heroicas, revolucionarias, que se une a la Generación de Oro, la unión de la generación del 4F con la generación del comandante Chávez forjada en revolución”, y esa unión nos hace invencibles.

“Por eso el 4f ocurrió lo que ocurrió y alguien tenía que hacerlo. Lo hizo el comandante Chávez y ese grupo de heroicos revolucionarios”, concluyó Maduro.