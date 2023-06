«Mientras haya Revolución, aquí habrá paz y esperanza»: Esto dijo Diosdado Cabello durante movilización en La Vega

Prensa PSUV.- El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello afirmó que mientras en el país haya Revolución, habrá paz y esperanza.

Desde la parroquia La Vega de Caracas, el dirigente nacional destacó que la derecha venezolana ha querido matar la esperanza de todo el pueblo.

«Han querido que los jóvenes no tengan ilusiones, para que el país muera y ellos presentarse como los salvadores de lo muerto, pues yo les tengo malas noticias: Este país no está muerto ni se va a vender, este país es de los venezolanos y las venezolanas. Este país no está sometido a la voluntad de ningún imperio», indicó.

Resaltó que este tipo de manifestaciones de las fuerzas revolucionarias deben servir para unirlas más.

«Esta manifestación debe servir para hermanarnos más, que el que se meta con uno, se mete con todos. Nosotros no nos vamos a rendir ni hoy, ni mañana, ni nunca. Debemos asegurar que esta ruta la hagamos agarrados de la mano, unidos, aquí no debe prevalecer el grupo A, el B o el C; aquí lo que debe haber es el grupo de los revolucionarios, de los patriotas, de quienes aman esta Patria», expresó.