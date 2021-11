Freddy Bernal: El pueblo del Táchira cuenta conmigo para lograr grandes cambios

Prensa PSUV / FG.-Este sábado, el candidato a la gobernación por el Partido Socialista Unido de Venezuela por el estado Táchira, Fredy Bernal durante el chequeo de la maquinaria del 1×10, informó que se encuentra desplegado llevando a cabo los grandes planes que se planteó y denominó como “El amor al Táchira” para lograr una victoria este 21 de noviembre, brindándoles una esperanza de construcción, Revolución y Socialismo al pueblo.

Del mismo modo expresó que han visitado los barrios, pueblos y casas de los habitantes del estado Táchira, tocando el sentimiento de las personas, con el fin de conocer las necesidades y brindarles oportunidades de ser los protagonistas de este nuevo cambio.

“Yo represento la esperanza para este estado, cuando digo la esperanza no me refiero solo a los afectos, a la Revolución; me refiero a la esperanza para un pueblo abandonado, golpeado, que cuenta conmigo para logar grandes cambios para los tachirenses, trabajando con amor, dedicación y compromiso con un pueblo que cree y esta dispuesto a formar parte de una victoria, destacó Bernal.