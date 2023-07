Diosdado Cabello: La Unión Europea no va a venir a darnos órdenes

Prensa PSUV FD.- Este viernes, desde el estado Apure, durante movilización en apoyo al Jefe de Estado, Nicolás Maduro, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello aseguró que «a nosotros la Unión Europea (UE) no va a venir a darnos órdenes».

El dirigente nacional, indicó «ayer los desquiciados e integrantes de la arcaica Unión Europea y sus parlamentos emitieron un comunicado para advertir a Venezuela que sus Poderes e instituciones no pueden inhabilitar una candidata porque es de ellos ¡Váyanse bien largo al carajo la UE, los gringos y todos sus lacayos! Y a los que pidieron invasiones, sanciones, bloqueos, no se vistan que no van».

Asimismo, resaltó que la derecha venezolana «apuesta a la pelea entre nosotros. Eso no va a ocurrir», dijo.

Cabello, indicó que el Partido se encuentra recorriendo toda Venezuela y junto al pueblo rechazan los bloqueos y sanciones; mientras, los de la oposición solo andan «peleándose entre ellos».

Concluyó su participación diciendo que ellos (oposición), además saben que si alguien de este país sabe cómo luchar, tiene historia de lucha y no se le ha rendido nunca a nadie, es el pueblo apureño».