Diosdado Cabello: La Revolución Bolivariana es un régimen de amor

Prensa PSUV FD.- Este jueves, durante una concentración en apoyo al presidente Nicolás Maduro realizada en Upata, estado Bolívar, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, afirmó que la Revolución Bolivariana es un «régimen de amor».

Cabello repudió que la derecha venezolana catalogue de dictador al Jefe de Estado por no rendirse.

«Porque Nicolás no se deja asesinar, hay un régimen en Venezuela, porque Nicolás no se deja tumbar, hay un régimen en Venezuela, porque este Pueblo no se rinde, este es un régimen», indicó.

En el mismo orden de ideas, el dirigente nacional, resaltó que efectivamente «es un régimen de amor revolucionario, de calle, de democracia participativo y protagónico, donde el hombre y la mujer son mucho más importantes que la plata, que las corporaciones y los acuerdos con otros países».

Indicó que seguirán luchando y continuarán en la calle, porque nada ni nadie lo va a impedir. «El chavismo es alegría, porque nosotros somos mayoría», concluyó.