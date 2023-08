Diosdado Cabello: Ellos (la oposición) son de show y nosotros somos de carne y hueso

Prensa PSUV.- Este viernes, se desarrolló una movilización en Catia La Mar, en el estado La Guaira, donde el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello aseguró que, las actividades que vienen desarrollando los diferentes sectores de la oposición, de cara a las elecciones presidenciales, han sido puro show para tratar de engañar y manipular a los venezolanos.

«Es difícil no sentirse bien, es difícil no sentirse uno como pez en el agua porque como dice nuestro comandante, nosotros no vinimos para acá a fingir, nosotros no vinimos para la foto, el show , no venimos para acá a atropellar a nadie como lo hace la oposición (…) Ellos (la oposición) son de show y nosotros somos de carne y hueso», indicó Cabello.

A su vez, el dirigente nacional de la tolda roja destacó el trabajo diario que vienen desarrollando cada uno de los jefes y jefas de calle, comunidad y UBCH, el cual ha sido darle respuesta y atención al pueblo venezolano en medio de las sanciones y bloqueo que persiste contra el país.

«Un partido revolucionario debemos construirlo ¿dónde? en la calle junto al pueblo, ir comunicarnos, escuchar observar», dijo Diosdado Cabello. Al mismo tiempo, que exhortó a la militancia de buscar a aquellos que no son revolucionarios y sumarlos a la construcción de la Venezuela victoriosa y próspera.

«Hay que entrar en las familias que no son revolucionarias, tocarle la puerta y preguntarle ¿Dónde te ibas a meter tu cuando bombardearan a Venezuela ?¿te iba a llevar la Sayona para su casa ? No vale, los del pueblo nos quedamos en el pueblo, en las calles, en las comunidades, mientras ellos (los opositores) tienen a sus hijos fuera», indicó Cabello.