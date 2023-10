CARABOBO: Esto dijo Diosdado Cabello sobre las Unidades Populares para la Paz

Prensa PSUV FD.- Durante el acto de conformación de las Unidades Populares para la Paz (UPPAZ) en el estado Carabobo, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, informó que la estructura de las UPPAZ debe estar conformada por 24 personas.

Seguidamente, explicó cuál será la misión, quién estará al frente, quién debe dirigir en las comunidades y cómo estarán compuestas las UPPAZ.

Indicó que el Consejo Especial para la Paz (Cepaz), se compone de cuatro vértices:

✅ Comando – Estado Mayor

✅ Cuadrantes de Paz

✅ Milicia Nacional Bolivariana

✅ Organización Popular (UPPAZ)

En el mismo orden de ideas, Cabello, indicó que para la estructura de las UPPAZ, debe haber dirección y un mando, «aquí no hay anarquía».

«Las UPPAZ no son para controlar el CLAP, las estaciones de servicio, no son policías ni jueces, no son para asumir el control de los programas del Gobierno», dijo.

Asimismo, dijo que las UPPAZ deben ser dirigidas por los jefes de comunidad que fueron electos y al menos tres personas más, «que no necesariamente tienen que ser del equipo político, puede ser cualquier ciudadano».

«Hay que agregarle, por lo menos, dos motorizados, no podemos darle ventaja, si nos cortan la electricidad, las comunicaciones, nosotros tenemos nuestros motorizados para llevar nuestros mensajes, hasta donde tengamos que llevarlos», manifestó.

Afirmó que los jefes de comunidad no deben encerrarse en un cuarto; es decir, se debe hacer la instalación y juramentación de 56 compatriotas para la conformación de las Unidades Populares para la Paz.

Finalmente, destacó que el 70% en el estado Carabobo corresponde a Jefas de Comunidad, lo cual es garantía de victoria, por su entrega, honestidad y dedicación.