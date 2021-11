Diosdado Cabello: En Venezuela quien impone gobernadores y alcaldes es el pueblo

Prensa PSUV.- Este martes, el jefe del Comando Nacional de Campaña «Aristóbulo Istúriz», Diosdado Cabello, aseguró que en Venezuela quien impone gobernadores y alcaldes es el pueblo.

En este sentido, durante un chequeo de maquinaria del 1×10 en el estado Monagas, Cabello agregó que la Unión Europea (UE) y sus observadores electorales actúan como espías al servicio del imperialismo, por lo que reiteró que en Venezuela es el pueblo el que impone alcaldes y gobernadores.

Cabello, denunció que la Misión de Observación Electoral de la Unión Europea en Venezuela de seguro «ya tiene listo el informe para decir que la Revolución triunfó, pero con dudas razonables».

«Hay espías de la Unión Europea, que lo que están es espiando en Venezuela, ellos no son observadores, no me extraña que haya uno aquí metido», indicó.

Finalmente, expresó que es la misma UE que cuestionó los resultados de Nicaragua a pesar de la demostración contundente del pueblo nicaragüense hacia la Revolución Sandinista y al presidente, Comandante Daniel Ortega.