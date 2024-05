ARAGUA | Diosdado Cabello: Nosotros vamos a seguir luchando mil años más por esta Patria (+FOTOS)

Prensa PSUV. – Este sábado, el primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello manifestó: «Nosotros vamos a seguir luchando mil años más por esta Patria».

Durante una masiva movilización de las fuerzas revolucionarias en La Victoria, estado Aragua, el dirigente nacional afirmó que «hace tiempo perdimos el miedo» y recordó cuando estuvieron en las calles de la entidad con el Comandante Chávez.

«En estas calles, Chávez recibió el amor del pueblo de Ribas», indicó.

Asimismo, expresó que el imperialismo tiene su candidato, un monigote.

«Ese candidato es de quienes pidieron sanciones, bloqueos e invasiones, de quienes no permitieron que llegaran medicinas a este país, que no querían que el pueblo se vacunara… Ese es el candidato de quienes no querían que el pueblo recibiera alimentos», aseguró.

Por otra parte, destacó que la Revolución y el pueblo de Venezuela eligió de manera unánime al presidente Nicolás Maduro como el candidato de la Revolución Bolivariana.

«Un candidato que lo vemos en la calle recibiendo el amor del pueblo, lo hemos visto en la calle caminando junto a las trabajadoras, trabajadores, junto a nuestros pueblos indígenas, sin ninguna debilidad ante el imperialismo», culminó.