Venezuela exige el fin de las “sanciones” en la 55 Reunión Anual de Ministros de Relaciones Exteriores

Este lunes, Venezuela participó en la 55 Reunión Anual de Ministros de Relaciones Exteriores del Grupo de los 77 y China.

Cabe mencionar que esta reunión se llevó a cabo de manera telemática, la cual fue presidida por canciller de la República de Guinea, Simeón Oyono Esono Angüe, y en donde se eligió a Pakistán como Presidente para el año 2022.

Se pudo conocer que Venezuela llamó a fortalecer la cooperación Sur-Sur y la solidaridad, a ampliar el financiamiento al desarrollo, y a aliviar la deuda, además de exigir el fin de las “sanciones”, de la politización de los Derechos Especiales de Giro en el Fondo Monetario Internacional (FMI) y de los nacionalismos de vacunas de la COVID-19.

