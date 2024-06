San Mateanos rechazan sanciones de los EE.UU. contra Venezuela y respaldan al presidente Nicolás Maduro

El pueblo de San Mateo, en el municipio Bolívar del estado Aragua, se movilizó en apoyo al candidato de la Patria, Nicolás Maduro Moros, y en rechazo a las sanciones impuestas por el gobierno norteamericano en contra del pueblo venezolano.

La gobernadora del estado Aragua, Karina Carpio, destacó que la importancia de ganar la batalla electoral del 28 de julio no recae solo en reelegir a Nicolás Maduro como presidente de la República, sino también en preservar la Patria, la independencia y la soberanía, «eso es lo que nos estamos jugando y no me cabe duda de que el pueblo demostrará de qué estamos hechos y que nuestra decisión estará a favor de un hombre humilde que siempre ha acompañado al pueblo en los momentos más difíciles», dijo la mandataria regional.

El organizador del PSUV en la entidad, diputado José Gregorio Colmenares, invitó a la militancia a seguir organizándose en cada una de las estrategias orientadas para alcanzar la victoria electoral. «Ahora tenemos que afianzar la tarea de motivar y estimular la participación ciudadana en las próximas elecciones, para lo cual tenemos suficientes razones para vender a nuestro candidato, frente a los candidatos de la oposición, que son los enemigos de la Patria y de la Revolución Bolivariana», afirmó.

De igual forma, recalcó que además de organizarse a través de la extraordinaria herramienta del 1×10 electoral que, actualmente, se encuentra en la fase de verificación y auditoría, «se debe motivar la organización para la defensa del voto chavista, para lo cual se deben garantizar los miembros y testigos de mesa», insistió.

Espaldarazo contundente

Con múltiples consignas, el pueblo de San Mateo expresó su respaldo al candidato de la Patria, Nicolás Maduro, dejando de este modo evidencia de su voluntad de participar en los comicios presidenciales a efectuarse el próximo 28 de julio.

Así, Ronmar Brito, comentó que apoya a Maduro por ser el «candidato del amor, de la juventud y de las mujeres… Además, siempre ha estado al lado del pueblo, sobre todo, en los momentos más difíciles impuestos por Estados Unidos».

Por su parte, Ismael Guedez dijo que se sumó a la concentración para manifestar que está en contra de las sanciones y del imperialismo, «pero también para decir sí a la libertad y a la independencia absoluta que solo nos garantiza el conductor de victorias, Nicolás Maduro», afirmó.

Loreti Lugo dijo que se considera una «revolucionaria de corazón» y por ello está dispuesta a seguir respaldando al hombre que ha demostrado una gran voluntad para defender la Patria, «y ese no es otro que Nicolás Maduro».