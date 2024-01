Presidente rechaza injerencia de Daniel Noboa en asuntos internos de la política venezolana

La injerencia en la que incurre el mandatario ecuatoriano, Daniel Noboa, al referirse a “preocupaciones por Venezuela” e inmiscuirse en sus procesos políticos de manera desvergonzada fue denunciada este miércoles por el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro.

Desde la sesión solemne de Apertura de Actividades Judiciales, correspondiente al año 2024, en el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), el mandatario venezolano enfatizó que la preocupación del gobernante ecuatoriano debe estar orientada hacia su propio país y no hacia Venezuela.

“Preocupado tienes que estar por tu país Noboa, que no gobiernas a tu país, que llegaste a abrirle las puertas al Comando Sur, al diablo. No te conozco Noboa, eres muy joven, estás amenazando a Venezuela, desde Ecuador. Solamente te digo: No le abras las puertas de tu país al diablo”, instó.

Insistió el Presidente Nicolás Maduro al invitar a su par a pensarlo bien a la hora de meterse con Venezuela: “Piénsalo bien cuando te vas a meter con Venezuela. Noboa veme a los ojos, porque el que se mete con Venezuela se seca y te vas a secar, deja de meterte con nosotros, preocúpate por tu país que tienes un berenjenal y no sabes qué hacer”.

Victorias del TSJ Constitucional

En su discurso, el jefe de Estado también relató muchas de las victorias conquistadas por el Tribunal Supremo de Justicia. “Este Tribunal Supremo Constitucional hoy es más legítimo, más poderoso que nunca antes, así que lograron derrotar y pulverizar todas esas políticas inauditas”, refirió el jefe de Estado al recordar escenario en el que se intentó dar un golpe judicial en el país.

Recordó cómo se intentó imponer el Estado paralelo, para el cual “el primer paso que dieron ellos (la oligarquía de los apellidos con el imperio norteamericano) y para imponer un modelo desestabilizador, lo primero que hicieron de manera inconstitucional e ilegal fue intentar nombrar de manera falta y ficticia un Tribunal Supremo de Justicia que llamaban “TSJ legítimo”.

Por la resistencia del TSJ Constitucional, el Dignatario valoró que esta instancia se plantó en su fortaleza institucional y moral, para demostrar dónde estaba verdaderamente el Tribunal Supremo de Justicia, reconocido por todos los venezolanos y venezolanas.

Prensa Presidencial