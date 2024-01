Gobierno Nacional apuesta por el diálogo social, económico, político y cultural

“Del diálogo social, económico, político y cultural nadie nos sacará”, subrayó el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, para enfatizar que así el Gobierno Bolivariano está atrincherado en estos principios.

Argumentó en la sesión solemne de Apertura de Actividades Judiciales, correspondiente al año 2024, que ha sido clave el diálogo social para poder atender con lo poco que tenemos al pueblo y las heridas sociales creadas por las sanciones, así como ha sido importante el diálogo económico para la recuperación económica e ir construyendo con esfuerzo propio un nuevo modelo productivo.

Explicó sobre el diálogo político que se ha convertido en fundamental para que “un bloque grande de hombres y mujeres opositores se incorporaran a las elecciones parlamentarias del 2020, y fueran exitosas para el nuevo Parlamento”, así como “la incorporación de casi todos los sectores políticos de la oposición en las elecciones de alcaldes gobernadores en el año 2021”.

En torno al ámbito de diálogo cultural, señaló el jefe de Estado venezolano que ha sido crucial para ir reforzando los elementos de identidad nacional.

En este sentido, felicitó “al jefe de la Comisión de Diálogo por la parte de Venezuela, Jorge Rodríguez, para los diálogos de paz con sectores terroristas y extremistas de la oposición”.

El Dignatario lamentó que los sectores extremistas de la oposición interpreten gestos sinceros del Gobierno Nacional por dialogar como muestras de debilidad.

“Es necesario, como lo ha dicho el doctor Jorge Rodríguez, hablarles claro y decirles: No se equivoquen, ni con el pueblo, ni con la Fuerza Armada, ni con los poderes públicos, ni con la Constitución”, expresó.

Aseveró el Mandatario: “(…) No al chantaje, no a la amenaza, no a la violencia, no a los apellidos, no a la oligarquía, no al imperio norteamericano, no se equivoquen con Venezuela”, al puntualizar que “ningún apellido ni oligarquía está por encima de la Constitución, ni de los poderes y menos del pueblo”.

Prensa Presidencial