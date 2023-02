Esto dijo Diosdado Cabello en la juramentación de los equipos políticos del PSUV La Guaira

Diosdado Cabello Rondón, primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, presidió el acto de juramentación de las nuevas estructuras que asumirán la tarea de viabilizar todos los quehaceres asociados con el Partido en ese estado.

Recordemos que estos equipos políticos fueron postulados por las bases del pueblo y electos el 21 de noviembre de 2022, en comicios celebrados en todo el territorio nacional, como iniciativa de reconocimiento al trabajo efectivo de la militancia que desde la activación comunitaria y el acompañamiento cercano, en los momentos más determinantes que le tocó vivir al pueblo, lideraron con humanismo y criterios de inclusión, cada proceso .

Cabello, en referencia al grupo que juramentaba, expresó; «Tenemos una gran responsabilidad, los hombres y las mujeres más que todo, porque las mujeres revolucionarias están al frente de casi todas las tareas del partido y eso es garantía de victoria».

«Donde está la mujer hay honestidad, respeto, razón, valentía y seriedad en el trabajo revolucionario», afirmó.

Sobre los «analistas» que van difundiendo que los Estados Unidos flexibilizaron el bloqueo contra Venezuela, Cabello manifestó: «Quiero dejar claro en este equipo de dirección política que el imperio norteamericano no nos ha quitado ni una sola sanción. Seguimos igualitos; no podemos vender petróleo, ni oro, no podemos administrar cuentas, comprar alimentos, medicinas, nada. Nos tienen bloqueados; y hay algunos analistas a los que se les olvida que, de cada cien dólares que recibíamos, ahora recibimos uno, gracias al bloqueo del imperio del Norte. Cualquier análisis que no considere estos elementos es un análisis mal intencionado».

En reconocimiento a la gallardía popular venezolana, Cabello explicó que, «lo que hemos hecho, enfrentar la crisis y mantenernos de pie, no lo hace cualquiera, y no depende de sesudos analistas, depende de un pueblo y de la militancia del partido político más grande de Venezuela».

Como parte de la estrategia del Partido, y reafirmando el carácter colectivo e inclusivo de la Revolución, manifestó: «Debemos llegar a todos los sectores sin sectarismos, aquí no vale decir «mi grupito», porque no se trata de «tu grupito», se trata de todo un país».

Cabello exhortó: «No subestimemos nunca lo que diga el pueblo. Confío más en lo que diga el pueblo que en los sabios individuales». A pesar de las sanciones, a pesar del bloqueo ellos, los de a pie salen a trabajar», indicó.

«No estamos esperando que el viento sea favorable, que la marea sea buena», pero sí es fundamental que nadie permita que desde ningún sector intenten dividir las fuerzas revolucionarias».

«Una dirección colectiva es revolucionaria, necesaria como proceso para la toma de

decisiones y en eso, la Dirección Nacional de partido da ejemplo de coherencia. «Nos toca esa tarea, porque esto es un compromiso de lealtad absoluta a nuestro pueblo y al Comandante Chávez», afirmó.

«Quien jura se compromete y quien no cumpla, queda expuesto», concluyó Cabello.