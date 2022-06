Entregan viviendas a 120 familias en Valles del Tuy

El Gobierno Bolivariano realizó la entrega de viviendas a 120 familias del Urbanismo Lomas de Guadalupe de Ocumare del Tuy, en el estado Miranda.

El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros indicó: “todas esas viviendas las construimos y las pagamos en Petros y allí está el Petro, construyendo viviendas para el Pueblo”.

Por su parte, el gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez, indicó que cerca de la comunidad funcionan escuelas públicas para los niños, dijo que trabajará “con todos los comités de educación y salud junto con la Fuerza Armada, con el Pueblo organizado, para recuperar todas las escuelas que fueron cerradas producto de la pandemia”.

Del mismo modo, la profesora Janey Troya, exclamó que “al fin se cumplió mi sueño, como todas la mujeres luchadoras, le digo a toda Venezuela, no pierdan la fe. Veía los Jueves de Vivienda y me dije, ¿Cuándo me toca a mí?”.

VTV