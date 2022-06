Cuba denuncia que política de EE.UU. propicia migración ilegal

El ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, Bruno Rodríguez, denunció este miércoles que la política migratoria de Estados Unidos (EE.UU.) junto al recrudecimiento del bloqueo económico, financiero y comercial, conduce al favorecimiento de la migración irregular, insegura e ilegal.

“El manejo con fines políticos de las relaciones migratorias con Cuba por parte del Gobierno de EE.UU., junto a la máxima presión económica, constituyen estímulos a la migración irregular, al tráfico de personas y al crimen organizado a el asociado, con graves consecuencias”, puntualizó el ministro de Relaciones Exteriores.

De igual manera, Rodríguez señaló que la Casa Blanca y el Departamento de Estado antes de emitir criterios de Cuba y de “otros países con leyendas fabricadas y burdas campañas calumniosas”, deberían revisar “la deplorable trayectoria en materia de derechos humanos” de la nación.

The painful death of more than 40 migrants in Texas shows the repressive, discriminatory & exclusionary behavior against migrants, which has become common practice in US.

Our heartfelt condolences to the relatives of the victims & wishes for the prompt recovery of the injured.

— Bruno Rodríguez P (@BrunoRguezP) June 28, 2022