Cabello: Fuerzas Revolucionarias acompañan a trabajadores de PDVSA en lucha contra la corrupción

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello aseveró que las Fuerzas Revolucionarias brindan su pleno apoyo y acompañamiento a las trabajadoras y trabajadores de la empresa estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), en la lucha contra el flagelo de la corrupción.

La afirmación la hizo durante su programa Con el Mazo Dando, en su emisión 425, realizado en el estado Monagas, en el que expresó que «están aquí trabajando día y noche, y vamos a acompañarlos en esta batalla, cuando toda la Patria está dando una batalla junto a ustedes compañeros y compañeras».

En ese sentido, enfatizó que se trata de una batalla «por la PDVSA honesta», al tiempo que recordó que la mayoría de los trabajadoras y trabajadores de la estatal «son gente honesta, trabajadores, los conocemos, sabemos quienes son, trabajan hasta con las uñas y no se rinden».

Añadió que «así fue con la Fuerza Armada, nos decían los vende papa, nos insultaron, pensando que con eso van a atacar la moral. No, la moral de combate no la perdemos nunca (…) Usted puede perder una elección, una batalla, puede perder hasta una guerra, y mientras usted no pierda la moral está ahí de pie luchando».

Con el Mazo Dando