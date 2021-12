En Barinas el amor al comandante sigue más vivo que nunca

Prensa PSUV.- Un día de visitar tres comunidades me bastó para sentir los pelos de puntas, al escuchar a las personas hablar con tanta pasión, con tanto amor sobre sus vivencias y experiencias con el comandante Hugo Chávez, muchos tomaban el micrófono, otros me tocaban por el brazo y me decían «yo me soy tal persona y fui quien acompañó a mi comandante en (…)» e iniciaban sus cuentos.

En una de esas actividades, bajo un árbol frondoso y al calor de un sol ardiente, pero que te recuerda lo hermoso del llano, una señora con discapacidad visual llamada Consuelo Parra, tomó el micrófono por voluntad propia para manifestar su sentir. Tengo que decir, se me irisaban los pelos al escuchar todo lo que ella tenía que decir, con mucho carácter y responsabilidad hablaba sobre la importancia de asumir los errores de la Revolución Bolivariana, específicamente en la gobernanza de Barinas.

En su discurso mucha pasión, y al mismo tiempo, mucha valentía, una valentía que rara vez te encuentras en este tipo de actividades de mucho protocolo, pero muy comunes en los habitantes de nuestros estados llaneros. Consuelo, entre risas y a punto del llanto, con mucho carácter, exhortó a sus compañeros a rescatar los sueños del comandante Hugo Chávez en Barinas.

«Nosotros porqué decimos rodilla en tierra, hay que pararnos porque sencillamente ese génesis está vivo y está con nosotros porque a él (Hugo Chávez) le deben llegar estas palabras de que aquí hay gente guerrera luchando por el comandante Hugo Chávez, no para venir a figurar en un micrófono o para llegar a algún cargo, eso es así, ese es el verdadero revolucionario, ¡carajo!», expresó Consuelo.

«Basta ya de tanto figurismo y de tanto personalismo, de ver donde me monto para ver si consigo algo», expresó Consuelo haciendo referencia a personas que llegaron a cargos políticos en la entidad a pretender sabotear los avances de la Revolución Bolivariana en la entidad.

A su vez, Consuelo manifestó tener esperanza en el candidato Jorge Arreaza, añadió que espera ver en funcionamiento el Complejo Agroindustrial Azucarero, lo cual implicaría un gran esfuerzo del Gobierno nacional y el compromiso de los productores que hacen vida en el territorio.

«Ojalá que algún día el presidente Nicolás Maduro venga a estos espacios a reinaugurar la CLAEZ porque esto era el sueño del comandante, el sueño del comandante cristalizado», indicó Consuelo, quien forma parte de los trabajadores del complejo.

Por último, exhortó a los presentes a mantener la moral y la consciencia en alto, tal como lo impulsó el comandante Hugo Chávez. «Chávez nos levantó la moral, nos levantó el amor, la consciencia y nosotros aquí no nos arrodillamos porque los que se arrodillan son los que los hacen ante el imperio, estamos parados ante la realidad», manifestó Consuelo.