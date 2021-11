Marea roja rojita se desbordó en El Socorro

La alegría, el colorido, algarabía y sentir patrio colmaron las calles del municipio El Socorro para acompañar a los candidatos de la patria en el inicio de campaña del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar (GPPSB) donde la gran marea roja rojita demostró el respaldo pleno a la revolución bolivariana y manifestó su defensa a los logros de la revolución.

El movimiento de motorizados recibió al líder revolucionario José Manuel Vásquez acompañado del candidato a la Alcaldía Luis Belisario y recorrieron la calle Urdaneta hasta el encuentro en la calle Zaraza donde se concentró la marea roja rojita.

José Vásquez candidato a la reelección a la gobernación del estado Guárico r saludó a la militancia e hizo un llamado a no dejarse manipular “Las circunstancias son difíciles pero seguiremos trabajando con todas las fuerza, nos han hecho daño pero este 21 de noviembre el pueblo saldrá a castigarlos” reconoció la organización que ha tenido El Socorro en el 1 x 10, siendo el segundo en la carga.

Rememoró al comandante Chávez y todos los beneficios de la revolución bolivariana “Los opositores están pendientes de los beneficios, les reclaman a nuestros líderes y los critican, pero son los más atentos a que les lleguen los bonos, sistema de protección social de nuestro gobierno.”

Asimismo, Luis Belisario candidato a la alcaldía por este municipio destacó “Hoy estamos más que convencidos que nuestro candidato a la reelección es un hombre resteado, comprometido y que viene dando respuesta contundentes a nuestro municipio, por eso este 21 de noviembre la respuesta del pueblo será vergataria.”

En representación de la juventud Yulian Correa resaltó el respaldo contundente a la revolución bolivariana “Sepa que en este municipio estamos resteados con el proceso revolucionario, no ha podido y no podrán jamás borrar la huella que el comandante dejo en nuestros corazones, este 21 de noviembre vamos con todo, no a ganar, vamos a arrasar.

Prensa C.C. Guárico