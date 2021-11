Maquinaria roja en Sucre está preparada para la victoria perfecta el 21-N

El candidato a la reelección a la Gobernación de Barinas, Argenis Chávez, acompañado de Salvador Guerrero, encabezaron una caminata por las principales calles de la entidad.

La alegría revolucionaria se vivió durante una multitudinaria caminata que recorrió las principales calles de Socopó, municipio Antonio José de Sucre, para acompañar a los candidatos del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) y el Gran Polo Patriótico (GPP).

Miembros de los frentes sociales, trabajadores de los distintos sectores, estudiantes, jóvenes, amas de casas, adultos mayores y la militancia roja desbordaron amor, compromiso y dieron el respaldo rotundo a la reelección de Argenis Chávez como gobernador y a Salvador Guerrero a la alcaldía de Sucre.

Con pitos, globos, banderas el huracán bolivariano se desbordó por el sector La Batea, la Troncal 5, hasta llegar al centro de Socopó, donde se instaló la tarima principal para la concentración.

Durante su intervención, Argenis Chávez, aplaudió la organización, motivación y entusiasmo del pueblo sucrense y agradeció todo el respaldo.

“A Sucre no lo para nada ni nadie. Con una gran avalancha de pueblo llena de contundencia y fuerza, junto al candidato a la Alcaldía Salvador Guerrero caminamos por las calles de Socopó. Este pueblo no se ha amilanado, no se ha rendido ni se rendirá. El 21 de noviembre vamos a sellar la victoria revolucionaria”, manifestó.

Por su parte, Guerrero mencionó que Socopó se convertirá en una fuerza productiva y trabajará de la mano del presidente Nicolás Maduro, así como con el gobernador Argenis Chávez por el bienestar de todos los habitantes de la entidad.

Prensa Comando de Campaña Aristóbulo Istúriz