Luis Reyes Reyes: Los revolucionarios somos garantía de paz, tranquilidad, mejoras en beneficio de Iribarren

Recordando al líder de la Revolución Bolivariana Comandante Hugo Chávez en sus batallas triunfantes del mes de octubre, cuando el cuatro del mencionado mes en el año 2012 brindó su discurso del cierre de la campaña presidencial, colmando de corazones y almas a siete avenidas de la capital del país, bajo la lluvia bendita del Cordonazo de San Francisco que selló la Victoria Perfecta del 07 de octubre de ese mismo año, así dio inicio el programa radial “Juntos Vamos por Más” moderado por el Comandante Luis Reyes Reyes, Jefe del Comando de Campaña Aristóbulo Istúriz en el municipio Iribarren.

“Estamos preparados para las elecciones del próximo 21 noviembre, nosotros los revolucionarios que representamos al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y al Gran Polo Patriótico (GPP) llevamos a unos candidatos y candidatas electos y electas en primarias, lo cual demuestra el carácter democrático de nuestra organización política y estamos convencidos que juntos vamos por más”, destacó el Comandante Luis Reyes Reyes.

Calificó de positivo para la democracia venezolana el llamado que están haciendo los sectores de la oposición a participar en las megaelecciones del 21 de noviembre, “el sistema electoral venezolano es transparente, seguro, confiable y ellos (miembros de la oposición) lo saben”, manifestó el jefe del Comando de Campaña Aristóbulo Istúriz municipio Iribarren.

Reyes Reyes, resaltó que el actual panorama del país exige e implica trabajar mucho más que en los procesos electorales anteriores, “es necesario convencer a esa gran cantidad de electores que están indecisas y no saben por quién votar, hay que hacerles ver que nosotros, los revolucionarios, somos garantía de futuro y el futuro somos nosotros; los larenses y aquí en Iribarren no quieren volver al pasado horrendo que dejó la anterior gestión opositora signada por el olvido de la salud, la educación, la seguridad, los servicios públicos, además de activistas de la violencia y guarimbas desestabilizadoras; el pueblo lo que quiere es paz y mejoras en su condición de vida; no tengan dudas los revolucionarios somos garantía de la paz, tranquilidad y vamos por más con el candidato a la Alcaldía de Iribarren Luis Jonás Reyes Flores, quien ha demostrado trabajar junto al pueblo”.

Asimismo, hizo un llamado a participar en el simulacro electoral a celebrarse este domingo 10 de octubre, como parte del cronograma del Consejo Nacional Electoral (CNE) a propósito de las megaelecciones del 21 de noviembre para elegir a Gobernadores, Alcaldes, Concejales y Diputados al Consejo Legislativo.

Durante la primera emisión del programa “Juntos Vamos por Más” participó el Director regional del CNE Lohengri Niño, quien declaró que para el Simulacro Electoral, en Lara, se han dispuesto de 48 mesas distribuidas en 11 centros electorales, “específicamente en Iribarren los puntos seleccionados para el simulacro electoral son la Escuela Bolivariana “Ciudad de Maturín”, ubicada en la parroquia Unión, el Liceo “Aristóbulo Istúriz” en Tamaca y la Escuela Básica “Libertador” de la parroquia Guerrera Ana Soto”, a la vez agregó que todo el proceso contará con las adecuadas medidas de bioseguridad, para garantizar la protección contra el Covid 19 a todos los involucrados y participantes.

El Comandante Luis Reyes Reyes recordó sintonizar todos los jueves a las 8:00 de la mañana al programa “Juntos Vamos por Más”, transmitido por Guachirongo 98.5 fm como emisora matriz y el Sistema de Medios Comunitarios, Ciudad Stereo 89.7 fm y Ven 107 fm, “la invitación es a escucharnos todos los jueves, para conocer los avances y el trabajo del equipo político del candidato Luis Jonás Reyes Flores y de nuestro partido PSUV, junto al GPP en los territorios con el calor del pueblo, además de atender las solicitudes y demandas de nuestra audiencia”, finalizó.

Prensa Comando de Campaña Aristóbulo Istúriz municipio Iribarren