Luis Jonás Reyes: “Somos el camino correcto para continuar transformando Iribarren y que la gestión llegue a todos los sectores”

El candidato por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y Gran Polo Patriótico Simón Bolívar (GPPSB) a la Alcaldía del municipio Iribarren, Luis Jonás Reyes Flores, nutre su Plan de Gobierno con los planteamientos y demandas de todos los sectores de la jurisdicción, así quedó demostrado durante acto de recepción de propuestas para el nuevo Plan de Gobierno Municipal, por parte de los diversos sectores que hacen vida activa en Iribarren, encuentro que se desarrolló en las instalaciones de la Universidad Politécnica Territorial Andrés Eloy Blanco, ubicada en Barquisimeto.

“Hemos demostrado que tenemos un municipio con una gestión para todos, de seguro hoy estamos recibiendo propuestas para el Plan del Gobierno de los próximos cuatro años que exigen distintos sectores del municipio, donde se plasman muchas acciones que aún nos faltan por hacer, pero solo nosotros damos garantía de que esas demandas y exigencias se concreten; tengan claro: ‘no es que le estemos hablando a un solo sector, al chavismo, al PSUV ¡No! Tengan la plena seguridad que le estamos hablando a todo el pueblo, a todos los hombres y mujeres que hacen vida en Iribarren’, basta de grupos, basta de sectarismos, basta de confrontaciones”, manifestó el candidato a la reelección en el municipio Iribarren, Luis Jonás Reyes Flores.

En tiempos de campaña electoral, Reyes Flores, aprovechó de hacer un llamado a sumar apoyos que permitan garantizar la continuidad de su gestión en Iribarren, “ustedes saben muy bien mi posición y formación política, mi ideología, saben de dónde vengo, pero eso no significa que yo les vaya a cerrar la mano a los compañeros que piensen distinto a mí, porque estoy seguro que muchos aquí piensan distinto, pero quieren producir y trabajar por este municipio; así que cuenten conmigo, aquí no hay exclusión de ningún tipo, queremos sumar y que entiendan que el Socialismo es para todos, sin complejos, nosotros somos el camino correcto para continuar transformando a Iribarren”, aseguró.

Indicó que, por ejemplo, hay quienes critican las comunas, pero deben entender que de lo que se trata es de promover con más fuerza la igualdad, la participación protagónica, el manejo de los recursos, la transferencia, “la derecha hablaba de la descentralización en su momento, nosotros estamos llegando más allá de ese proceso de descentralización institucional, porque se transfiere recursos y competencias es al Pueblo”.

“De darle continuidad al Gobierno Revolucionario en Iribarren y en Lara, lo que vendrá es a garantizar la convivencia perfecta entre Pueblo y Gobierno para potenciar la transferencia de recursos, para la ejecución de los planes comunales en los territorios, entre otras acciones necesarias, siguiendo la priorización según las demandas, sin complejos, pero es necesario insistir que nosotros somos el camino correcto para lograrlo”, enfatizó.

“Recibo estas propuestas con un compromiso increíble y representa un hermoso reto, porque lo que hemos venido haciendo, lo hemos hecho por amor, ustedes saben que yo amo esta ciudad Barquisimeto, que la quiero y lo he demostrado durante 20 años que he recorrido este municipio de pie a cabeza, no podemos permitir regresar al pasado y ustedes juegan un papel importante en eso; déjenme mi tarea y yo les aseguro por la memoria del Comandante Chávez que yo no les voy a quedar mal jamás, porque yo soy un hijo de Chávez y ustedes lo saben”.

“Nos ha tocado gobernar en las circunstancias más difíciles: ‘bloqueos, sanciones, pandemia’ y hoy estamos aquí levantados y el 21 de noviembre vamos a ganar a pesar de esas dificultades, aquí estamos dándoles la cara al pueblo y asumiendo con ustedes el trabajo que vamos a desarrollar en los próximos cuatro años, porque aún nos faltan cosas por hacer; confíen en mí”, finalizó el candidato Luis Jonás reyes Flores.

Importante destacar que 28 sectores estuvieron presentes en el encuentro, entre ellos se mencionan: estudiantes, ambientalistas, empresarios, emprendedores, transportistas, cultores, profesionales.



Prensa Comando de Campaña Aristóbulo Istúriz municipio Iribarren