Luis Aponte: Me declaro el primer movilizador del Comando de Campaña Aristóbulo Iztúriz de Carrizal

El candidado a la Alcaldía de Carrizal por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y el Gran Polo Patriótico (GPP), Luis Aponte junto a los candidatos y Candidatas al concejo municipal y consejo legislativo del estado Miranda, dio inicio formal a su campaña electoral este sábado en la plaza Bolívar del municipio.

En la antesala de las elecciones municipales y regionales del próximo 21 de noviembre, el candidato a la Alcaldía de Carrizal Luis Aponte destacó que junto a su equipo de gestión y futuros concejales “ya estamos accionando visitando las comunidades para potenciar el plan de desarrollo municipal, es nuestra bitácora en estos últimos años se ha venido avanzando en algunas obras, pero aún falta mucho que hacer sobre todo en el corazón de Carrizal, que son nuestras comunidades»

“Ustedes me conocen, soy un luchador social, amo y me duele este municipio, mi compromiso es avanzar, pero sobre todo humanizar una gestión, en esta nueva etapa de post pandemia nos permitirá atender a nuestros vecinos y vecinas, uno de los temas principales en atender son los servicios públicos, no descansaré hasta ver el crecimiento económico y social de este pueblo que me ha visto crecer y luchar por el» expresó Aponte.

Por último Luis Aponte indicó, «las elecciones se ganan con organización y movilización, no me quedaré encerrado en un vehículo o dando entrevistas en plena contienda electoral, me declaro el primer movilizador del comando para garantizar la gran victoria de Carrizal y estado Miranda con el Gobernador Héctor Rodríguez».

Por su parte la jefa de campaña Adriana Colmenares expresó “ El comando de campaña está integrado por 48 comisiones, además se despliega en comanditos por territorio, está estructura cuenta con el apoyo de los jefes y jefas de comunidades y calles, consejos comunales y UBCH, una estructura sólida que garantizará la gran victoria carrizaleña»

Para finalizar Colmenares indicó «Hoy el pueblo de Carrizal cuenta con candidatos y candidatas elegidos por las bases, hombres y mujeres que están al servicio de la gente, tienen liderazgo naturales, no son candidatos impuestos, es por ello que hoy tienen el gran compromiso de seguir haciendo de Carrizal un municipio modelo»