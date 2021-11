Lacava recorrió eje occidental de Carabobo

Con la fuerza del chavismo, la caravana del abanderado a la gobernación por el GPPSB, Rafael Lacava, recorrió este domingo el eje occidental de Carabobo.

Las calles de El Pajal, en el municipio Miranda, fueron testigos de una avalancha de simpatizantes quienes desde tempranas horas, manifestaron su rotundo apoyo al “10 de Carabobo” como líder absoluto en la entidad.

Acompañado por Rodbexa Poleo, jefa del comando de campaña “Aristóbulo Istúriz” en el estado y del candidato del PSUV a la alcaldía mirandina, Eduardo Sequera, Lacava inició su recorrido en las adyacencias de la plaza Bolívar de la localidad extendiendo un reconocimiento a los mirandinos por su temple, valentía y elevada moral revolucionaria.

“Extraordinaria visita al municipio Miranda con nuestro hermano y próximo alcalde Eduardo Sequera. El mismo frenesí de todos los recorridos. Gracias pueblo amado no los defraudaré nunca, Cuenten conmigo hasta el infinito y el más allá”, expresó Lacava.

Posteriormente, Lacava acompañado por el candidato a la alcaldía de Montalbán, Pedro Suárez, encabezó la multitudinaria caravana como muestra de respaldo a una gestión eficiente que se siente en cada obra ejecutada.

“Dios bendiga a este pueblo. No me quedan dudas que el próximo 21 de noviembre le daremos un revolcón. La verdad los necesitamos a todos porque es necesario consolidar lo que estamos haciendo en todo el estado, y en Montalbán ya yo estoy aquí metido como se los prometí y no me voy a salir más nunca”, sentenció.

Afirmó que cuenta con el pueblo de Montalbán para que Pedro Suárez tome las riendas de la Alcaldía y continuar impulsando al municipio en todos sus ámbitos.

“Vamos para encima. Gracias pueblo heroico y noble de Montalbán. Los amo profundamente con mi alma y mi corazón”, exclamó.

Prensa Comando de Campaña Carabobo