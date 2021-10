Jehyson Guzmán: listo el 100 % del ejército de protectores y protectoras de los votos de la Revolución en Mérida

El ejército de protectoras y protectores de los votos de la Revolución, el 100 por ciento de las y los testigos de mesa de los partidos de la alianza del Gran Polo Patriótico (GPP), ya está listo, organizados para la gran batalla del 21 de noviembre.

El anuncio lo hizo con satisfacción Jehyson Guzmán, candidato a la Gobernación del estado Mérida por las fuerzas revolucionarias, en el acostumbrado encuentro del Comando de Campaña Estadal Aristóbulo Istúriz (CCEAI), con representantes de los medios de comunicación, este lunes en el Centro de Convenciones Mucumbarila.

“Esto es producto de un trabajo muy interesante desde el punto de vista organizativo. Es la primera vez que tenemos el 100 por ciento de los testigos antes de comenzar la campaña, cuando la mayoría de los partidos terminan recogiendo a sus testigos tres días antes de la votación. Nosotros llegamos hoy a dos mil 856 testigos de la alianza del GPP”.

Reconoció el trabajo de la jefatura del comando, de Ramón Lobo, Miguel Reyes y todo el equipo que está al frente de esa tarea. “Ahora vamos al plan formativo de este ejército de testigos para que defiendan bien nuestros votos”.

Cámaras municipales y el Clebm ya con candidatos

Jehyson Guzmán anunció además, que ya el CNE hizo pública la lista de las y los candidatos a las Cámaras Municipales y los Consejos Legislativos, nombrando solo en esta oportunidad a quienes serán sus abanderados en esta última instancia de gobierno.

Este día, luego del encuentro con los representantes de los medios de comunicación, se reunieron con ellos y ellas para bajar lineamientos emanados del Comando Nacional Aristóbulo Istúriz, liderado por Diosdado Cabello.

“Nuestra felicitaciones y reconocimiento a estos hombres y estas mujeres que van a representar dignamente en nuestros 23 municipios, a la fuerza del Gran Polo Patriótico, a cada candidato y candidata a concejal y concejala, que son nuestros líderes de base, que vienen del barrio, de la aldea, del campo, de la comunidad, que han surgido a partir de la consulta que hizo el Partido Socialista Unido de Venezuela en un proceso inédito”.

Al Clebm las y los abanderados por los distintos partidos de la alianza del GPP son Pedro Álvarez y Jesús Armando Lobo, primero y segundo de la lista, respectivamente; además, están Mauriam Zamudia, Héctor Vivas, Nelsy Rivera, Carlos Rosales, Nelson Álvarez, Linda Molina, Kenia Hernández, Adrián Ávila, Max Quintana, Sorainel Castillo, Betty Carolina Peña y Yoleida Uzcátegui.

Mientras que por los circuitos quedaron de la siguiente manera: Delia Vera y Pausides Reyes (No. 1); Junior Chavarri y Simarai Segovia (No. 2); Mayré Escalona y Jostwald Prato (No. 3); y Noel Jover y Lizardi Prada (No.4).

“Todos ellos representan la unidad del Gran Polo Patriótico; difícilmente podrán ver esto en las candidaturas de la oposición (…); aquí están, las fuerzas revolucionarias en unidad perfecta, rumbo a la victoria del próximo 21 de noviembre, con un solo proyecto, el de Chávez, Bolívar y del presidente Nicolás Maduro, el del pueblo».

Listos para arrancar la campaña

Jehyson Guzmán anunció además este día de encuentro con los medios de comunicación, que están arrancando con buen pie esta semana para garantizar una extraordinaria victoria el 21-N, preparándose en estos últimos días del mes, ya que el 28 inicia la campaña de cara a las Elecciones Regionales.

“En el Comando de Campaña hemos decidido que esta semana vamos a hacer solo un acto de inicio de campaña, ya la próxima arrancaremos las actividades propias de la dinámica de este proceso, solo que vamos a combinar nuestras actividades del inicio de campaña, que es el 28, con otras vinculadas a la presentación del Plan de Gobierno, la propuesta que tiene el Comando de Campaña Aristóbulo Istúriz para nuestro pueblo”.

En simultáneo, las fuerzas de la Revolución presentarán su propuesta para la Gobernación junto a los planes municipales, recordando que se han estado recibiendo las propuestas, individuales y colectivas, de organizaciones de ciudadanos, deportistas, comerciantes, de diferentes sectores, a través de la plataforma meridanosune.com .

Iniciaron ferias electorales

Informó también el candidato del GPP a la Gobernación de Mérida, Jehyson Guzmán, que el CNE inició las Ferias Electorales esta semana, para que las y los votantes se familiaricen mejor con la máquina electoral, conozcan el tarjetón, dónde están sus candidatos y candidatas.

“Por supuesto, nuestro partido está posicionado arriba y a la izquierda donde están los ojitos de Chávez que es el lugar donde está el voto de la victoria. Ahí vamos a estar participando en los 23 municipios. En Libertador se han activado tres puntos itinerantes que estarán en las distintas parroquias. Así que estamos listos para iniciar esta semana lo que será una bonita y contundente campaña electoral para la victoria del pueblo merideño el 21 de noviembre”.

Prensa Jehyson Guzmán