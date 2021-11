Jehyson Guzmán: estamos presentando un Plan Integral de Gobierno que involucre a todos los sectores

Convocó a los diferentes sectores productivos del estado, movimientos, organizaciones, consejos comunales, comunas, asociaciones, científicos, amas de casa y todo el que quiera, a participar en la construcción del Plan de Gobierno 2021-2025

En el acostumbrado encuentro de cada lunes con representantes de los medios de comunicación, el candidato a la gobernación del estado Mérida por el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Jehyson Guzmán, informó sobre los avances del Comando de Campaña «Aristóbulo Istúriz» rumbo a las elecciones del 21 de noviembre.

Acompañado del equipo político estadal, Guzmán indicó que desde el Comando han organizado y priorizado la agenda en los temas de lo que será la gestión de Gobierno, no solamente para la capital de Mérida, sino para los 23 municipios de la entidad. “Es importante que el pueblo sepa que estamos presentando no solo la oferta electoral de quienes son candidatas y candidatos a las alcaldías; sino un Plan Integral de Gobierno que involucre a todos los sectores”.

Rumbo al rescate de la gobernación, el aspirante al Ejecutivo Regional por el PSUV y el Gran Polo Patriótico Simón Bolívar (Gppsb), dijo que junto a los candidatos a las alcaldías, concejos municipales y el Consejo Legislativo presentará en cada uno de los municipios el Plan de Gobierno con el que van a trabajar.

Destacó que hoy lunes, acompañará al candidato a la reelección del municipio Campo Elías, Simón Figueroa y el equipo de concejales y del consejo legislativo quienes presentarán su Plan de Gobierno; mientras que el martes hará lo propio en Alberto Adriani, el miércoles en Libertador, jueves en Padre Noguera y viernes en el páramo merideño.

A 20 días de las elecciones, el candidato subrayó que lo más importante de las tareas ha sido el trabajo unitario. “Enfocamos nuestra unidad de las Fuerzas del Polo Patriótico en función de un plan. (…) Hemos convocado a todo el pueblo a participar en la construcción de manera conjunta de nuestro Plan de Gobierno 2021-202 Mérida tiene con qué”.

El candidato a la Gobernación resaltó que cada municipio tiene valor, fortaleza, con qué hacer aportes a la economía, a la mejora de los servicios públicos, a lo social, al fortalecimiento de nuestra identidad y el desarrollo de las capacidades resolutivas de los Gobiernos Nacional, regional y local y en función de las propuestas del pueblo, poner en práctica las líneas estratégicas para atender lo territorial, lo económico, lo social, lo político, todos los sectores.

Modelo participativo y protagónico

Aseguró que la idea es construir un modelo de gestión en materia de servicios públicos, economía, político, bienestar social, en todos los sectores, participativo y protagónico en el que el pueblo pueda opinar, decidir y ejecutar.

“Después de haber visto las tragedias a las que ha sido sometida nuestra gente producto de los desastres naturales por las fuertes lluvias, sin duda alguna, es necesario desarrollar una plataforma lo suficientemente sólida que permita fortalecer las capacidades de atención y respuesta inmediata a nuestro pueblo en materia de vialidad, vivienda e infraestructura”. Indicó Guzmán.

Más de 1600 propuestas recibidas

Precisó que los diferentes sectores productivos del estado, movimientos, organizaciones, consejos comunales, comunas, asociaciones, científicos, amas de casa y todo el que quiera, están convocados en la construcción del Plan de Gobierno 2021-2025.

“Hemos estado enviando el mensaje de esa Mérida que nos une, porque todos tenemos algo en común, y es el amor por este pueblo. Por eso les pedimos que continúen haciendo sus propuestas a través de la página www.meridanosune.com, tanto individuales como colectivas. Hasta ahora hemos recibido más de 1600 propuestas en estos cinco ejes transversales”.

Finalmente, el candidato, Jehyson Guzmán, indicó que no hay forma de que Mérida pueda tener una alternativa de gobierno que no logre amalgamar, unir esfuerzos y compaginar el Gobierno nacional con el regional y municipal.

“Ya padecimos cuatro años con un gobernador de espaldas a las realidades del pueblo, que no articula siquiera con los militantes de sus propias organizaciones y que no presentó al menos un proyecto ante el Consejo Federal de Gobierno. (…) Para Mérida es trascendental dar un paso adelante y asumir el gran compromiso de gobernar con todos y todas y sobre todo hacer ejercicio de gobierno que no habido en los últimos cuatro años en el gobierno regional”.

Prensa Jehyson Guzmán