En Iribarren se construye la Victoria Popular y la premisa es “trabajar juntos”

Durante encuentro político con la Vanguardia del PSUV representado por 17 UBCh de los ejes números 2 y 3 de la parroquia Catedral el Jefe Político y también candidato a la Alcaldía de Iribarren, Luis Jonás Reyse Flores, impulsa la ofensiva de la Batalla de Carabobo, como parte de los planes de atención directa para el bienestar y atención integral del Pueblo.

Desde estos espacios de encuentro con las UBCh y la comunidad en general, el Jefe Político aprovechó de dejar claro que por encima de cualquier diferencia política o de otra índole, “la premisa es trabajar juntos y unidos, esa es la diferencia de nuestra gestión donde prevalece el amor, no somos sectarios, ni egoístas, ni revanchistas, pero esta realidad la tiene que reconocer y recordar todos los aquí presentes, sobre todo quienes no piensan como yo; aquí en el municipio gobernaba el caos que representa el pasado personificado en un títere que seguía el juego desestabilizador de la oposición y estoy seguro que quienes piensan distinto a mí, no quisieran volver a ese pasado, porque toda esta comunidad fue víctima de las guarimbas, que generó, por ejemplo, el resultado de 600 postes tumbados, la destrucción de 2 mil árboles semáforos dañados, ese pasado no puede regresar”, destacó Reyes Flores.

“Debemos darle continuidad a lo plantado por la gestión revolucionaria en el presente, con parques llenos de vida y esperanza”, refiriéndose a obras como el gimnasio de la comunidad que representa recreación, cultura y deporte, entre otras instalaciones de impacto para esta zona.

El pueblo también se expresó: “Estamos en la construcción de la Patria, así que estamos aquí entregando nuestras necesidades y el recibiendo las respuestas inmediatas, ya que en las gestiones pasadas que representan el caos no se nos atendió; aquí el primero que nos tendió la mano fue el Comandante Luis Reyes Reyes y la continuidad la lleva Luis Jonás Reyes, juntos vamos por más y venceremos”, dijo Juan Abarca habitante de San Juan Barrera, sector El Campamento.

“Junto con el actual Gobernador Adolfo Pereira y también candidato a la Gobernación de Lara, estamos comprometidos en transformar realidades para avanzar y mejorar, cuento con ustedes, hasta con los opositores”, señaló Reyes Flores.

También manifestó el candidato a la Alcaldía de Iribarren que en cada despliegue “casa a casa” con las UBCH y dirigentes de calle orientan la acción del RAAS, su actualización, así como la verificación del 1×10, del 1×30 y la activación de los Movimientos Sociales en defensa de la Revolución.

Asimismo, se realizó el ejercicio de la búsqueda organizada del voto, afinando la maquinaria que vencerá el próximo reto electoral del 21 de noviembre para elegir Gobernador, Alcaldes, Concejales y Diputados al Consejo Legislativo.

Prensa Comando de Campaña Aristóbulo Istúriz municipio Iribarren