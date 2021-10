Candidatos del GPPSB apuestan al desarrollo del Eje Panamericano de Mérida con un canal de comercialización en el Lago de Maracaibo

Jehyson Guzmán, candidato a la Gobernación del estado Mérida por el Gran Polo Patriótico Simón Bolívar (GPPSB), pidió el acompañamiento de todas las comunas para abrir el camino de la tercera independencia de la entidad y del Eje Panamericano en los aspectos económicos, sociales y culturales a través del poder marítimo que debe ser desarrollado por el Lago de Maracaibo.

Esta propuesta nacida del corazón del pueblo del Eje Panamericano se inscribe, en la construcción del programa de gobierno regional y municipal para el próximo lustro que realizan los candidatos y candidatas del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar (GPPSB), a través del Comando de Campaña “Aristóbulo Istúriz”, quienes cuentan con el respaldo político del soberano para alzarse con la victoria mayoritaria en las venideras elecciones del 21 de noviembre.

“Yo hablo del desarrollo del Eje Panamericano y para ello debemos consolidar el poder marítimo, y propongo el desarrollo de un método de distribución de nuestros rubros de manera independiente. ¿Y qué es independencia?, Independencia es que nosotros podamos hacer que esos camioneros en vez de irse por la tierra y darle la vuelta para cruzar el Lago para llegar a Maracaibo, pasando por alcabalas, accidentes, dificultades, reductores de velocidad, combustible, nosotros podamos decir: la tercera independencia tiene un canal de comercialización desde la salida legítima que tiene Mérida del Lago, para pasar por allí navegando hacia Maracaibo, Punto Fijo, Puerto Ordaz, Puerto Cabello, navegando hacia Nueva Esparta, hacia Curazao, navegando hacia el Caribe, mirando hacia el futuro lo que nosotros vamos a hacer, eso es lo que quiero que hagamos con nuestra tercera independencia, sí podemos hacerlo”, expresó efusivamente Guzmán, en su visita a la comuna 12 de octubre en la parroquia Independencia del Municipio Tulio Febres Cordero del estado Mérida.

El abanderado a la gobernación andina, lideró una extensa jornada de trabajo en el Eje Panamericano que comenzó con la visita a la Comuna 12 de octubre, seguida de la atención social que se extendió con la dotación de 17.396 unidades de medicamentos para la farmacia municipal Nueva Bolivia, para luego concretar una jornada médico asistencial en la parroquia Santa Apolonia, ambos espacios ubicados en el municipio Tulio Febres Cordero.

El despliegue que culminó con la revisión de las estructuras de las UBCh, CLAP, y de los movimientos sociales para afinar la maquinaria del 1×10, estuvo acompañada de William Díaz, candidato a la Alcaldía del municipio Tulio Febres Cordero, y Junior Chávarri, candidato al Consejo Legislativo por el Circuito 2 de Mérida.

Carolina Martínez, parlamentaria de la Comuna 12 de octubre, ratificó el apoyo a los candidatos de la Revolución y afirmó: “Siempre los hemos acompañado y está no será la excepción, el municipio Tulio Febres Cordero los va a acompañar este 21 de noviembre con los votos, no que ustedes necesitan, no, que nosotros necesitamos para tener un gobernador y un alcalde que nos de respuesta y soluciones a los problemas que estamos pasando y donde podamos trabajar como comuna en un gobierno compartido”

El abanderado al municipio Tulio Febres Cordero, William Díaz, destacó la necesidad de recuperar el estado de bienestar social logrado por la Revolución y que ha sido blanco de las agresiones imperialistas y precisó que por la vía de los votos se logrará esta victoria este 21-N.

“Tenemos un ejército de revolucionarios y nuestra tarea es impulsar a nuestro pueblo a un nivel de vida mejor y para ello contamos con la fuerza de las comunas. Este 21 de noviembre hagamos honor a la palabra, que sea un día histórico para reafirmar a Jehyson Guzmán como gobernador. Aquí nunca hemos tenido un gobernador sentado con los campesinos, por eso hoy es un día estelar para consolidar la Revolución con el legado del Comandante Eterno Hugo Chávez y nuestro Presidente Nicolás Maduro”, afirmó Díaz desde la Comuna 12 de octubre.

Por su parte, Chávarri líder nacido de las luchas comunales, ratificó la necesidad de afianzar la maquinaria del 1×10, e instó a completar las estructuras de los testigos de mesa, así como la organización en el territorio para ir a la victoria en las elecciones de gobernadores, alcaldes, Consejos Legislativos y Concejos Municipales del 21 de noviembre.

La jornada de trabajo de los candidatos de GPPSB, fue propicia para hacer reflexiones sobre las bases programáticas de la Revolución Bolivariana, el ejercicio de la democracia directa y el empoderamiento del Poder Popular como método de gestión en el territorio.

Comando de campaña Aristóbulo Istúriz Circuito 2 del estado Mérida