Candidato del Psuv presentará este lunes su propuesta de Plan de Gobierno para Barinas

En Asamblea de la Esperanza desde El Cantón, capital del municipio Andrés Eloy Blanco, el candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), a la Gobernación de Barinas, Jorge Arreaza, anunció que este lunes 27 de diciembre presentará su plan de gobierno o Plan de la Patria para la entidad, de cara a la elección estadal del próximo 9 de enero.

Explicó que en este plan de gobierno, que ha venido construyendo con las necesidades y propuestas de solución de los voceros comunales de los 12 municipios de Barinas, estará como prioridad la atención y reparación del Centro de Diagnóstico Integral (CDI) Manuela Sáenz de El Cantón, que inspeccionó durante su recorrido por el poblado, acompañado de una caravana de motorizados revolucionarios.

“En el plan coloco todo lo que ustedes me dicen, buscar los recursos para cumplirlo es mi compromiso; me encargaré de articular todo. Sé lo que es hacer gobierno de calle a mí me mandó el presidente Nicolás Maduro a gobernar con el pueblo”, expresó durante la asamblea con dirigentes comunales de las parroquias El Cantón, Santa Cruz de Guacas y Puerto Vivas, y de la Reserva Forestal de Caparo.

El abanderado del Gran Polo Patriótico planteó algunas estrategias y gestiones para empezar en lo inmediato a resolver los problemas, como la conformación de Brigadas de la Esperanza con albañiles, electricistas, pintores, maestros de obra, identificados en las comunidades, para recuperar las infraestructuras de centro de salud, escuelas y canchas deportivas; que él se encarga de suministrar los materiales y de los sueldos de los brigadistas.

Exhortó a los consejos comunales y comunas a fortalecer su organización para que soliciten el financiamiento de sus proyectos ante el Fondo de Compensación Interterritorial y el Consejo Federal de Gobierno.

El Candidato de la Patria se refirió además a la Corporación Hugo Chávez de la Gobernación de Barinas, que tiene empresas, una vez que asuma las riendas del Ejecutivo barinés, serán reactivadas para generar ingresos propios. “Mientras más eficientes y buena gerencia tengamos, más recursos tendremos para arreglar escuelas, ambulatorios, más puentes construimos, más vialidad agrícola recuperamos, más insumos para la siembra”, destacó.

Arreaza adelantó gestiones ante el Ministerio del Poder Popular de Atención de las Aguas y ya aprobaron la recuperación de 4 pozos profundos para mejorar el suministro hídrico en el municipio. Afirmó que la próxima ambulancia que llegue desde Caracas será destinada a El Cantón.

“Reactiven esa fuerza chavista que llevan dentro, hay que hacer un esfuerzo desde el corazón para que la victoria del 9 de enero sea contundente; es nuestro deber con la Patria proteger a Barinas de las garras del fascismo opositor», recordó el líder socialista.

