Candidato Arreaza sostuvo encuentro con pastores evangélicos

El candidato del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), a la Gobernación de Barinas, Jorge Arreaza, dijo este martes que hablará con todos los alcaldes, tras alcanzar la victoria en la elección regional del próximo 9 de enero, en función de ubicar terrenos para que los fieles de la Iglesia Evangélica puedan construir sus templos y apoyará además con materiales.

En asamblea con pastoras, pastores, hermanas y hermanos de esta religión cristiana desde la ciudad de Barinas, el aspirante a gobernador del estado natal del comandante Hugo Chávez, expresó su deseo de que se incorporen a los equipos de gobierno que se estarán constituyendo en las comunidades. “Me comprometo a que cada vez que vayamos a comenzar un proyecto, a emprender o inaugurar una obra, me acompañen y oren para bendecir ese proceso completo o nos lleve a buen término”, expréso Arreaza.

El abanderado del Gran Polo Patriótico (GPP), explicó que Venezuela ha sido víctima de una agresión muy fuerte, una guerra sin bombas físicas pero con muertos, heridos, enfermos, “porque cuando no consigues un medicamento o no llegas hasta el hospital porque no tienes la gasolina o tenías que hacerte una operación y no se pudo por falta de insumos”.

Aseveró que el peor momento está superado, pero dejaron heridas y “los cristianos tenemos que ir a sanarlas, hacer como Cristo; ¡un milagro social! y sanar a los enfermos, a los angustiados, y a eso venimos pero además con trabajo”.

El Candidato de la Patria agradeció las oraciones y bendiciones del pueblo evangélico. “Siempre el comandante Chávez me enseñó a andar por los caminos de Cristo, él creía en el redentor, en el que ilumina. Me consta que se fue orando para que pudiésemos terminar su obra en esta tierra bendita y hermosa”.

Enfatizó además que la victoria del próximo 9 de enero es bien importante para garantizar la paz, porque existen sectores de oposición que tienen un plan de violencia, de encender a Venezuela desde Barinas.

Prensa Comando de Campaña