La Cañada de Urdaneta ratificó contundente victoria de Omar Prieto y Ana Bracho el 21 de noviembre

Este jueves 4 de noviembre las calles del municipio La Cañada de Urdaneta se tiñeron de rojo en respaldó a la reelección del Gobernador del estado Zulia, Econ. Omar Prieto Fernández y lograr la victoria de Ana Bracho candidata chavista a la Alcaldía de la localidad en las próximas elecciones del 21 de noviembre.

Durante la manifestación, el pueblo cañadero demostró su compromiso con la paz y la prosperidad, representada por los abanderados del PSUV y el Gran Polo Patriótico quienes durante los últimos años de asedio y bloqueo se han mantenido junto al pueblo atendiendo sus necesidades.

Al respecto, Prieto Fernández expresó que, los revolucionarios tienen liderazgo debido a sus acciones responsables en la política, y la ciudadanía no tendrá dudas de ratificar a los candidatos del Gran Polo Patriótico, ya que es la única forma de que el municipio y el estado sigan en desarrollo.

«A nosotros no nos van a vencer, ya ellos se vencieron hace tiempo y se vencieron ellos mismos cuando en el 2017 ganaron unas elecciones y decidieron no gobernar, tenían planes de desestabilización y golpes al sistema eléctrico, porque sabían que venían las sanciones», dijo el máximo líder Psuvista en el Zulia.

Asimismo, Prieto Fernández felicitó a los líderes parroquiales, de comunidades, de calles y de las Ubch, por todo lo que han hecho para el crecimiento del partido, ya que han sido los más organizados presentando su 1 por 10 un elemento vital para la victoria del 21 de noviembre.

«Estos señores de la oposición fueron a un simulacro y no tenían testigos para los centros de votación, no tienen movilización, pero nosotros, estamos organizados tenemos todos los testigos completos y los movilizadores. Vamos a ganar con votos, con la voluntad de un pueblo que se cansó y que no permitirá que en La Cañada de Urdaneta y en el Zulia vuelva a gobernar la anarquía», aseveró la autoridad regional.

Por su parte, Ana Bracho agradeció al pueblo por darle la oportunidad de representar al PSUV y al Gran Polo Patriótico en La Cañada de Urdaneta y hacer una dupla perfecta junto al candidato a la reelección por la Gobernación del Zulia Omar Prieto.

A su vez, expresó que luego de alcanzar la victoria revolucionaria, en el municipios se optimizarán los servicios públicos de la mano del Gobernador Omar Prieto quien la apoyará para hacer una gestión de gobierno impecable, como la merecen los cañaderos.



