En La Auyama recibieron con alegría a Hanthony Coello el candidato de la patria

Prensa PSUV Mariño NE.- Los habitantes de las 12 torres, del sector B1 del Urbanismo Luisa Cáceres de Arismendi en La Auyama, recibieron la visita del candidato de la patria, Hanthony Coello, quien fue escoltado desde la entrada del Urbanismo de la #GMVV Luisa Cáceres de Arismendi por la Banda Show Musical G/J Santiago Mariño.

El joven psuvista que garantiza una nueva victoria de la fuerza chavista mariñense, visitó 279 hogares del sector B1 de este emblemático complejo habitacional, para estrechar las manos de sus residentes y ver sus rostros, neoespartanos que fueron beneficiados por las políticas sociales del Gobierno Bolívariana de Venezuela con la adjudicación de un hogar digno.

«Hoy me encuentro haciendo este reto de tocar la puerta de cada uno de los apartamentos de este sector; doy gracias a cada una de las familias que me brindaron su respaldo y cariño, no les defraudaré, en mi tienen a un hijo de Chávez que velará por atenderlos y resolver juntos las problemáticas que presenten», enfatizó Coello

Esta acción emprendida por el abanderado del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) y Gran Polo Patriótico Simón Bolívar (Gppsb) para asumir y mantener las riendas de la Alcaldía Porlamarense, fue catalogada por estos núcleos familiares como un hecho inédito, por ser el primer candidato que se atreve a recorrer en pocas horas las 12 torres, en este caso las de este espacio del urbanismo conocido como La Auyama que fue inaugurado hace cuatro años por el presidente de la República Nicolás Maduro Moros y la primera combatiente Cilia Flores.

María Vásquez, líder comunitario del sector B1, dijo «estamos muy contentos porque nuestro candidato visitó apartamento por apartamento, esto nunca lo habíamos visto acá; los que han venido a traer su propuesta electoral, lo hacen en las áreas de los jardines, se toman las fotos y se van; pero Hanthony Coello quiso conocer cada una de las 279 familias de este sector que me corresponde atender como líder comunitario; nosotros venceremos este 21 de noviembre con Hanthony para la Alcaldía de Mariño», expresó Vásquez.

En este recorrido el candidato de la unidad, del compromiso, de la lealtad y del amor patrio fue acompañado por los candidatos a la Concejalía y Consejo Legislativo, líderes de los Multifamiliares, jefe del Eje número 8 y equipo del Comando de Campaña Municipal Aristóbulo Istúriz.