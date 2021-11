Apoteósico cierre de campaña de la Revolución Bolivariana teniendo al municipio Campo Elías como anfitrión

El estado Mérida cumplió de manera victoriosa con una campaña política de altura rumbo al gran triunfo de todos y todas las candidatas y candidatos de la Patria en cada uno de los municipios de esta entidad andina, que culminó con el gran cierre en el municipio Campo Elías como anfitrión.

Con la presentación del cantante de vallenato Alexander Morales, nativo de este pueblo de Campo Elías y la excelente participación de Electro Chávez, se inició la concentración apoteósica con Jehyson Guzmán, candidato a la gobernación del estado Mérida y con la intervención absoluta de parte de los candidatos de los municipios Campo Elías, Libertador, Rivas Dávila, Alberto Adriani, Sucre, Arzobispo Chacón, Cardenal Quintero, Rangel, Santos Marquina, Aricagua, al tiempo que nombró a cada una de las jurisdicciones ausentes, quienes recibieron el respaldo del pueblo que se volcó a las calles para decir “si vamos a votar” este domingo 21 de noviembre por los ojitos de Chávez.

Con la bienvenida por parte de Ramón Lobo, jefe del Comando de Campaña Aristóbulo Istúriz estadal, quien concedió la palabra a Guzmán, para dirigirse a los presentes resaltando la furia Bolivariana y aseguró que recuperará la gobernación porque está tomada señalando que actualmente esa instancia “bloqueó recurso” que impidió que le llegaran al pueblo en presuntos hechos de corrupción pero que llegarán los hijos de Bolívar y de Chávez a poner orden para atender al pueblo.

El futuro electoral está definido

“Esta concentración es una demostración que aquí se volcó la gente a participar, desde Campo Elías vamos a aportar los votos necesarios para que el camarada Jehyson Guzmán gane la gobernación del estado Mérida, hemos asumido este trabajo como una fiesta democrática”, reiteró el candidato a la alcaldía por el municipio Campo Elías, Simón Figueroa.

Al ser interpelado al término de su campaña política en la jurisdicción, Figueroa dijo: “más amor imposible, toda la militancia nos acompañó y nos respaldará este domingo y, aquella que no es de nuestro partido, también no está apoyando porque reconoce el trabajo que hemos hecho, vamos a hacer y estamos desde hace 4 años en el camino a ser un municipio Potencia, no sólo de Campo Elías sino de Venezuela”, precisó tajantemente el candidato Simón Figueroa.

Prensa Comando de Campaña Mérida