Venezuela participa en sesión especial de la ONU en homenaje a Nelson Mandela

La delegación de Venezuela en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), participó en la sesión especial que realizó el organismo internacional en homenaje al líder sudafricano Nelson Mandela.

«Venezuela participa en Sesión Especial de la Asamblea General de la ONU para celebrar el ‘Día Internacional de Nelson Mandela’, honrando el legado de pacifismo, resistencia, compromiso social, tolerancia y reconciliación de ‘Madiba’ que aún perdura y nos sigue inspirando hoy», publicó la Embajada de Venezuela ante la ONU en su cuenta de la red social Twitter, @ONUVENuevaYork.

Venezuela 🇻🇪 participa en Sesión Especial de la Asamblea General de la #ONU para celebrar el “Día Internacional de Nelson Mandela”, honrando el legado de pacifismo, resistencia, compromiso social, tolerancia y reconciliación de ‘Madiba’ que aún perdura y nos sigue inspirando hoy. pic.twitter.com/2WKzTyiLz5

— 🇻🇪Mission of Venezuela to the UN (@ONUVENuevaYork) July 18, 2022