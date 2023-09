Diosdado Cabello: El pueblo no va a permitir que lacayos del imperialismo le arrebate a Venezuela la Guayana Esequiba

Prensa PSUV FD-.- Este viernes, durante una movilización en defensa del Esequibo en la parroquia Caraballeda del estado La Guaira, el primer vicepresidente del Partido Socialismo Unido de Venezuela (PSUV) Diosdado Cabello, aseveró que el pueblo venezolano no va a permitir que lacayos del imperialismo le arrebaten a Venezuela la Guayana Esequiba.

«Cuando nosotros decimos: El sol de Venezuela nace en el Esequibo, no es una consigna ni un lema, es una realidad», indicó.

«Hoy atendemos un nuevo ataque de la oligarquía, del imperialismo mundial, una nueva amenaza contra nuestra Patria. Hoy día el imperialismo haciendo uso del poder que tiene en el mundo, de sus aliados, intenta arrebatarle a Venezuela parte de su territorio histórico y nuestro pueblo comienza a movilizarse», dijo.

En el mismo orden, Cabello precisó: «ellos (derecha) le han faltado el respeto al pueblo, han tratado de someter al pueblo y ahora tienen la respuesta de un pueblo consciente».

Asimismo, recordó que el imperialismo tiene mil mañas, «ese territorio en algún momento era de Holanda y ellos le vendieron a la Gran Bretaña el territorio y los documentos claramente dicen al oeste del río Esequibo».

«Nosotros no vamos a agredir a nadie, pero no vamos a dejar que nos quiten nada. Nuestra Asamblea Nacional ha convocado una consulta, e inmediatamente salieron los cómplices a decir que esa consulta no hace falta. Ahí le vamos a consultar al pueblo, a la opinión pública, sobre las maneras, que hagan propuestas de iniciar la recuperación en firme de todo el territorio de Venezuela que está al este del río Esequibo», expresó.