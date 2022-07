Noticias de Bolivia

Noticias frescas sobre Bolivia llegaban en la mañana de hoy jueves 9 de abril a través de un canal boliviano de televisión y reflejaban tensión en el país.

Todo marchaba bien. Importantes cambios se han estado produciendo. El prestigio de Evo crece en Bolivia y el mundo. Cada vez obtiene más respaldo popular a pesar de que la oligarquía cuenta con casi todos los recursos mediáticos. Una campaña ejemplar de alfabetización ha liquidado el analfabetismo en tiempo récord; los servicios médicos alcanzan hoy a toda la población; importantes necesidades históricas del pueblo boliviano están siendo atendidas con métodos originarios y nuevos. La economía y las reservas en divisas crecen. Esto enloquece a la oligarquía que en el Parlamento bloquea las elecciones convocadas para finales del presente año.

La maniobra ha obligado a Evo, al partido dirigente y a las masas a la adopción de medidas de lucha que se caracterizan por la fuerza moral que implican.

El Presidente Evo Morales, la Coordinadora Nacional por el Cambio y la Central Obrera Boliviana se declararon en huelga de hambre masiva desde el Palacio de Gobierno, exigiendo respeto a la Constitución y la Ley Transitoria Electoral, retrasada durante meses para sabotear las elecciones.

Evo Morales declara lo siguiente:

«Compañeros de las distintas organizaciones sociales del país, frente a la negligencia de un grupo de parlamentarios neoliberales, estamos obligados a defender el mandato del pueblo.

«Los parlamentarios sabían que en 60 días debían aprobar la Ley Transitoria Electoral.

«Sin embargo, no quieren que se apruebe una ley que permita garantizar la implementación de la Constitución.

«Pedir un nuevo padrón, es simplemente decir que no hay elecciones nacionales para fines de este año, ni elecciones prefecturales, municipales el año próximo.

«Por eso, reitero, este esfuerzo de dirigentes sindicales y de las autoridades principales, a la cabeza de COB y CONALCAM, por la defensa del voto sagrado del pueblo.

«En una conferencia de prensa yo explicaba cómo la propuesta de algunos senadores decía que el padrón de los residentes en el exterior debe ser aprobado por dos tercios en el Congreso, cuando saben que no se alcanzarán esos dos tercios.

«Tampoco eso es lo que dice la Constitución vigente.

«Eso es para que no haya voto en el extranjero.

«Los bolivianos residentes en el exterior también tienen derecho a decidir el destino del país y quiénes serán las autoridades en su patria.

«Es la defensa del voto.

«El año pasado vinieron desde Argentina pidiendo que se aprobara ese derecho en el Senado, pero no lo aprobaron.

«Cuando hablaban también de densidad de población para garantizar circunscripción especial, en el fondo es para que no exista.

«Pues este esfuerzo es también en defensa de las circunscripciones especiales del movimiento indígena.

«Hemos escuchado por ahí algunos medios de prensa que dicen que el gobierno, que el presidente está cerrando el Congreso.

«No hablemos de cerco, sino más bien apelemos a que se apruebe la ley.

«Hemos apelado a esta medida para defender la democracia.

«Los antidemocráticos de antes, ahora se creen grandes defensores de la democracia.

«Aquí están los compañeros que han dado su vida y su tiempo por la verdadera democracia.

«Por eso, para asumir una verdadera democracia se aprueban normas en el Congreso Nacional.

«En el Congreso los parlamentarios tienen una de las mejores oportunidades para garantizar democracia y también transformaciones profundas en lo estructural.

«Les pido a los parlamentarios de oposición, hagamos juntos la historia, todos.

«Hay que pensar en la igualdad y las soluciones sociales que quiere el pueblo, acá no debe haber egoísmo, sectarismo.

«Primero debe ser el pueblo, primero la patria y luego intereses sectoriales o regionales.

«Mis saludos, de verdad, por juntos asumir la defensa de la democracia, del voto del pueblo, del voto en el extranjero y otras reivindicaciones de carácter estructural mediante el esfuerzo de huelga de hambre.

«Muchas gracias.»

Con este llamamiento concluyó sus palabras.

A lo largo del día se irá conociendo el desarrollo de los acontecimientos.

A las 14 y 25 horas converso con Rafael Dausá, nuestro Embajador en La Paz. Indagué noticias por esa vía.

Evo bien, animoso y sereno. Ingiere solo agua. Le acompañan en el Palacio de la Presidencia líderes de la Central Obrera Boliviana y dirigentes campesinos de la Coordinadora Nacional por el Cambio. García Linera, como vicepresidente de Bolivia, preside el Congreso. En una comisión se sostienen intercambios con la oposición oligárquica. Una cuestión muy discutida es el número de legisladores indígenas de la propuesta de Evo sobre la representación de esas comunidades, siguiendo la Constitución aprobada, sin fijar cifras. Evo propone 14, la oposición solo acepta 3. Le envié saludos a Evo. No se habían registrado hechos de violencia hasta esa hora.

A las 16 y 01 horas vuelvo a conversar con Dausá. Había transmitido mi saludo a Evo, que tenía proyectado visitar Cuba el 9 de abril. Lo vio absolutamente sereno. Estaba jugando ajedrez con sus compañeros. El pueblo se está sumando a la huelga de hambre; esta se ha extendido a El Alto, Cochabamba, Santa Cruz, La Paz y otras ciudades. Constantemente lo llaman organizaciones populares ofreciéndole apoyo. La Cámara de Diputados lo apoya abrumadoramente. En ese sector del Congreso la ventaja sobrepasa los dos tercios requeridos. El problema está en el Senado, donde la oligarquía es mayoritaria.

La aprobación de la Ley Transitoria Electoral requería la mayoría en cada Cámara, por tanto le resulta fácil bloquear la aprobación en el Congreso. Sin embargo, Evo dispone de un recurso legal. Entre sus facultades constitucionales posee la posibilidad de un Decreto Supremo para aprobar la Ley que se discute. Puede además en ese caso disolver el Congreso y convocar a elecciones parlamentarias, pero no desea hacerlo en su afán de preservar la unidad del país. Por ello constantemente invita a la oposición a compartir los esfuerzos por el desarrollo del mismo en beneficio de todos los sectores de la nación. Internacionalmente se le reconoce su honestidad y espíritu democrático.

Hace unos minutos escuchaba el debate en el Congreso. Es increíble el odio y la insolencia de los líderes de la oligarquía. Están entrenados en el insulto y las ofensas personales. Les indigna Evo, el primer indio en la historia moderna de nuestra América que gobierna a un país que es además de origen y costumbres ancestralmente indígenas.

Acaba de aprobarse en la Cámara la disputada Ley por 100 votos a favor y 30 en contra. El debate tiene lugar en La Paz, en la sala pertinente del edificio legislativo situado a pocos metros del Palacio de Gobierno.

A las 18 y 40 horas me comunico de nuevo brevemente con Dausá. Me cuenta que representantes de las organizaciones populares están arribando a la Plaza Murillo frente al Palacio. Comenta igualmente la insolencia de los planteamientos, aunque me expresa que no todos los diputados de la oligarquía son tan groseros, algunos se comportan correctamente. También continúan las negociaciones y tal vez tarde en la noche se llegue a una decisión.

Escucho por la televisión el debate senatorial que ya se inicia.

La transmisión cesó a las 19 y 20 horas, al solicitar un senador de oposición la suspensión de la reunión para negociar, a la que se sumaron otros senadores. En más de dos horas y media no se había reanudado todavía.

A las 20 y 41 horas llamé a Dausá. Evo bien, se comunica constantemente con los cuadros suyos, por celular. Siguen llegando personas a la Plaza Murillo. Nuestro Embajador conoce que las negociaciones avanzan, pero la oposición pide se retire a la gente de la Plaza y que Evo cese su huelga de hambre. Ambas cosas es difícil que puedan lograrlo. Dausá cree que tal vez al final de la noche se llegue a un acuerdo. Prometí llamarlo de nuevo.

Llamé dos veces más a Dausá, a las 22 y 20 y las 22 y 49 horas.

Coincide la primera llamada con las palabras de García Linera explicando la situación en ese momento. Se mantiene el impasse en el Congreso. Explica lo que se había avanzado durante el día en la mesa de negociaciones. Se lamenta de la intransigencia de la minoría senatorial. Siguen exigiendo que Evo cese en su huelga de hambre y se desaloje la gente de la Plaza Murillo. No existe ya la posibilidad de que se llegue hoy jueves a un acuerdo. Tal vez en la madrugada del viernes pero no es seguro. Evo bien y tranquilo. Mantiene invariable su actitud. En la segunda llamada después de algunos contactos que estaban pendientes me ratifica lo anterior.

Son ya las 12 de la noche y no hay acuerdo. La oposición abandonó el Parlamento. Debo entregar este material a Cubadebate para que se publique a tiempo en nuestra prensa. No es un partido del Clásico de pelota, pero a pesar de eso hay que acostarse bastante tarde. No albergo la menor duda de que Evo saldrá victorioso.

Fidel Castro Ruz

Abril 10 de 2009

12 y 06 a.m.

Tomado de Cubadebate